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Во время беседы с президентом Литвы Гитанасом Науседой канцлер Германии Ангела Меркель поблагодарила Литву за помощь, оказанную кандидату белорусской оппозиции на выборах президента Светлане Тихановской, сообщила в понедельник администрация президента Литвы.
Меркель поблагодарила Литву за оказанную Светлане Тихановской помощь
© AFP / Scanpix

"В ходе беседы федеральный канцлер выразила благодарность Литве за помощь, оказанную Светлане Тихановской, и поинтересовалась ее состоянием и планами на будущее", - сообщает администрация президента.

Г. Науседа и А. Меркель в ходе телефонного разговора обсудили запланированное на среду заседание Европейского совета, которое состоится в режиме видео-конференц-связи, и возможные санкции против Беларуси.

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"Во время заседания состоится обмен мнениями и оценками событий в Беларуси, а также будет обсуждаться вопрос о возможных санкциях", - говорится в сообщении администрации президента.

Как сообщается, А. Меркель проинформировала Г. Науседу о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Руководители государств также обсудили возможную помощь в укреплении белорусского гражданского общества.

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