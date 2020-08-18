Меркель поблагодарила Литву за оказанную Светлане Тихановской помощь

"В ходе беседы федеральный канцлер выразила благодарность Литве за помощь, оказанную Светлане Тихановской, и поинтересовалась ее состоянием и планами на будущее", - сообщает администрация президента.
Г. Науседа и А. Меркель в ходе телефонного разговора обсудили запланированное на среду заседание Европейского совета, которое состоится в режиме видео-конференц-связи, и возможные санкции против Беларуси.
"Во время заседания состоится обмен мнениями и оценками событий в Беларуси, а также будет обсуждаться вопрос о возможных санкциях", - говорится в сообщении администрации президента.
Как сообщается, А. Меркель проинформировала Г. Науседу о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.
Руководители государств также обсудили возможную помощь в укреплении белорусского гражданского общества.
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