Россия дестабилизирует обстановку в Украине, Грузии, Армении, Молдавии и Азербайджане. Об этом заявила канцлер ФРГ немецким военнослужащим, дислоцированным в Литве.
Angela Merkel ir Dalia Grybauskaitė
© LRPK / Robertas Dačkus

Россия дестабилизирует обстановку во многих республиках бывшего СССР. Об этом заявила в пятницу, 14 сентября, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая перед немецкими военнослужащими, которые дислоцированы в литовском городе Рукла.

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"Мы видим, что, по сути, почти все бывшие советские республики, не входящие в состав ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией", - сказала глава германского правительства.

Где Россия разожгла конфликты

Сегодня все эти государства заняты восстановлением своей территориальной целостности, поскольку Россия либо отделила части их территорий, либо разожгла там конфликты, добавила Меркель. В качестве примера этому утверждению она назвала ситуацию в Украине, Грузии, Армении, Молдове и Азербайджане.

Подразделения бундесвера, расположенные в странах Балтии в рамках миссии НАТО, необходимы для сдерживания гибридной войны, которую ведет Россия. К этой войне относятся и кибератаки, отметила Ангела Меркель. В странах Балтии и Польше на ротационной основе в настоящее время размещены немногим более 4500 солдат и офицеров НАТО.

Deutsche Welle
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