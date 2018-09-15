Россия дестабилизирует обстановку во многих республиках бывшего СССР. Об этом заявила в пятницу, 14 сентября, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая перед немецкими военнослужащими, которые дислоцированы в литовском городе Рукла.
"Мы видим, что, по сути, почти все бывшие советские республики, не входящие в состав ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией", - сказала глава германского правительства.
Где Россия разожгла конфликты
Сегодня все эти государства заняты восстановлением своей территориальной целостности, поскольку Россия либо отделила части их территорий, либо разожгла там конфликты, добавила Меркель. В качестве примера этому утверждению она назвала ситуацию в Украине, Грузии, Армении, Молдове и Азербайджане.
Подразделения бундесвера, расположенные в странах Балтии в рамках миссии НАТО, необходимы для сдерживания гибридной войны, которую ведет Россия. К этой войне относятся и кибератаки, отметила Ангела Меркель. В странах Балтии и Польше на ротационной основе в настоящее время размещены немногим более 4500 солдат и офицеров НАТО.
Меркель обвинила Россию в дестабилизации постсоветских стран (13)
Россия дестабилизирует обстановку в Украине , Грузии,...
Американцы привезли на учения в Литву танки и БМП (5)
В пятницу в Литву доставлены тяжелая техника...
Меркель в Литве обещала продолжать санкции для России, но защищала Nord Stream (247)
Находящаяся в Литве с визитом федеральный канцлер...
Ширинскене: отмена барьера в Сейм для нацменьшинств может нарушить принцип равноправия (18)
Руководитель парламентского Комитета по вопросам...
Известен еще один кандидат приближающихся президентских выборов (5)
Один из основоположников Саюдиса , философ, писатель,...
TOP новостей
Меркель обвинила Россию в дестабилизации постсоветских стран (13)
Россия дестабилизирует обстановку в Украине , Грузии,...
НАТО не отступит перед Россией, а Грузия станет членом Альянса (3)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил,...
Американцы привезли на учения в Литву танки и БМП (5)
В пятницу в Литву доставлены тяжелая техника...
Погода: выходные будут прохладными, местами пройдут дожди
15 сентября в Литве незначительно похолодает. Местами...
Глава МИД Литвы: телеканал "Настоящее время" - это альтернативный голос в море лжи (111)
После запуска ретрансляции телеканала "Настоящее...