Евросоюз (ЕС) должен наблюдать, чтобы строящаяся в белорусском Островце, вблизи литовской границы Белорусская АЭС (БелАЭС) соответствовала стандартам безопасности, говорит канцлер Германии Ангела Меркель.
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"Германия поддерживает Литву, чтобы соблюдались более высокие критерии безопасности. ЕС должен следить, чтобы эта станция в Островце соответствовала всем стандартам безопасности и не представляла угрозы", – сказала канцлер Германии на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине.

БелАЭС строится в Островце, в 50 километрах от Вильнюса и менее чем в 30 километрах от литовской границы.

Президент Науседа сказал, что станция строится с нарушениями требований безопасности, ее место выбрано, исходя из геополитических, а не из экономических соображений.

"Мы очень просим помощи наших друзей в ЕС в плане достижения того, чтобы эта станция еще до начала ее функционирования претворила в жизнь все стандарты безопасности, которые необходимо", – сказал глава государства.

Беларусь категорически отметает все претензии Литвы.

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