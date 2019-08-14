"Германия поддерживает Литву, чтобы соблюдались более высокие критерии безопасности. ЕС должен следить, чтобы эта станция в Островце соответствовала всем стандартам безопасности и не представляла угрозы", – сказала канцлер Германии на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине.
БелАЭС строится в Островце, в 50 километрах от Вильнюса и менее чем в 30 километрах от литовской границы.
Президент Науседа сказал, что станция строится с нарушениями требований безопасности, ее место выбрано, исходя из геополитических, а не из экономических соображений.
"Мы очень просим помощи наших друзей в ЕС в плане достижения того, чтобы эта станция еще до начала ее функционирования претворила в жизнь все стандарты безопасности, которые необходимо", – сказал глава государства.
Беларусь категорически отметает все претензии Литвы.
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