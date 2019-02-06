Мэрия Вильнюса утвердила бюджет 2019 года

В среду Вильнюсская мэрия утвердила бюджет столицы на 2019-ый год – план его доходов составляет 611,717 млн евро, а расходы будут на пять миллионов евро выше. По сравнению с прошлым годом, поступления в столичную казну должны вырасти на 3,5%.
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Мэрия сообщила, что вместе с планирующейся помощью Европейского Союза и оставшимися с прошлого года оборотными средствами в целом доходы бюджета составят 679,4 млн евро – на 9% больше, чем в прошлом году.

В общем, для выполнения самостоятельных муниципальных функций без дотаций государства и ЕС, в бюджете предусмотрены 408,512 млн евро или на 4,5% больше, чем в прошлом году.

Больше всего поступлений – 339,382 млн евро в этом году планируется получить от налогов, что на 1,8% больше, чем в прошлом. Основная часть расходов без государственных и европейских дотаций (146,203 млн евро или почти на 1,3 млн евро или на 0,9% больше) придется на сферу образования, культуры и спорта.

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