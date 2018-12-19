"Раскрыть заключение ДГБ третьей стороне не могу, однако могу подтвердить, что оно звучит вполне четко и недвусмысленно - этот объект является инструментом кремлевской пропаганды и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы", - сказал 19 декабря мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Это решение принято после того, как общественное учреждение "Центр культуры и предпринимательства Москвы - Дом Москвы" обратилось в муниципалитет Вильнюса с просьбой согласовать новые проектные предложения и представить их обществу.
В сообщении о согласовании проектных предложений говорится, что функциональное назначение здания - "центр культуры и предпринимательства", однако, по словам мэра, под этим названием может скрываться желание недружественного к Литве государства манипулировать литовским обществом.
На прошлой неделе мэр обратился в ДГБ с просьбой оценить функциональное назначение строящегося на скрещении улиц Юозапавичяус и Ринктинес центра культуры и предпринимательства, а также, не представляет ли он угрозу нацбезопасности Литвы.
Ранее Шимашюс говорил, что "Дома Москвы" в Вильнюсе не будет, пока он будет мэром столицы.
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