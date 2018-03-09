Об этом он написал в социальной сети Facebook после встречи с эмигрировавшими в Литву российскими активистами и журналистами Даниилом Константиновым, Всеволодом Чернозубом, Ириной Калмыковой, Евгением Титовым, литовским политиком Эмануэлисом Зингерисом и другими.

"С живущими в Вильнюсе российскими демократами мы обсудили вопрос увековечивания памяти тех наших соседей, которые борются за мир и свободу.

Мы договорились оставить в покое улицу, названную в честь братьев-латышей (Латвю - DELFI).

Зато в сквере напротив российского посольства мог бы появиться мостик, названный в честь убитого друга Литвы и российского демократа Бориса Немцова.

Мост объединяет. Мост привлекает, на него хочется прийти и постоять на нем. На мосту в Москве был убит Борис Немцов", - написал Ремигиюс Шимашюс.

Мэрия столицы получила несколько предложений в связи с увековечиванием в Вильнюсе памяти погибшего российского оппозиционера Немцова. Свое предложение представило и Министерство иностранных дел Литвы.

Союз отечества-Христианские демократы Литвы призвали назвать именем российского оппозиционера участок улицы Латвю, на котором находится российское посольство или находящийся рядом безымянный сквер.

Российский оппозиционер Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве, недалеко от Кремля. Пятеро мужчин были привлечены к уголовной ответственности за осуществление заказного убийства, но семья и сторонники Немцова утверждают, что следы преступления ведут к более высокопоставленным чиновникам Чечни.