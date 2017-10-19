В четверг с постов заместителя председателя Движения либералов, который сейчас занимает мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс, ушли европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, член сейма Виталиюс Гайлюс и Марцийонас Урмонас.
Remigijus Šimašius
© DELFI / Domantas Pipas

В своем заявлении об отставке они утверждают, что таким шагом хотят "поощрить будущие изменения", сообщает BNS.

В свою очередь, Р. Шимашюс утверждает, что обдумывает, оставаться ли ему председателем партии.

"Все может быть", - сказал Р. Шимашюс в ответ на вопрос журналистов о том, может ли он уйти в отставку в пятницу.

"ДЛ требуются решительные и быстрые перемены. Мы об этом не раз открыто говорили и продолжаем так считать, что подход руководства партии к существующей ситуации и выход из нее должны существенно измениться - быть только самокритичными, только объединенными ради общей будущей работы", - говорится в заявлении подавших в отставку.

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