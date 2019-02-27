Мэр Каунаса: было бы неплохо одержать победу в первом туре

4 года назад Матийошайтес одержал уверенную победу во время первых прямых выборов мэров в Литве. Правда, тогда он одержал победу над Андрюсом Купчинскасом во втором туре.

"Мы можем планировать, но выбор сделают каунасцы. Я надеюсь, они сделают правильный выбор. Не хочу гадать. Лучше давайте поговорим о жизни в Каунасе. Мне кажется, жизнь в городе меняется с каждым днем и меняется очень заметно", - сказал Матийошайтис.

Он не захотел выделять ни одного конкурента. Всего на пост мэра Каунаса претендуют 7 кандидатов.

"Это вы мне покажите (…). Я думаю, минувшие выборы показали, что каунасцы больше доверяют "Единому Каунасу", а не партиям. Будет ли второй тур? Было бы хорошо, если бы его не было", - сказал Матийошайтис.