Мэр Каунаса: было бы неплохо одержать победу в первом туре

Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис проголосовал на досрочных муниципальных выборах. Лидер "Единого Каунаса" достаточно неконкретно говорил о своих конкурентах, но не скрывал своего желания победить в первом туре.
Visvaldas Matijošaitis
© DELFI / Rafael Achmedov

4 года назад Матийошайтес одержал уверенную победу во время первых прямых выборов мэров в Литве. Правда, тогда он одержал победу над Андрюсом Купчинскасом во втором туре.

"Мы можем планировать, но выбор сделают каунасцы. Я надеюсь, они сделают правильный выбор. Не хочу гадать. Лучше давайте поговорим о жизни в Каунасе. Мне кажется, жизнь в городе меняется с каждым днем и меняется очень заметно", - сказал Матийошайтис.

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Он не захотел выделять ни одного конкурента. Всего на пост мэра Каунаса претендуют 7 кандидатов.

"Это вы мне покажите (…). Я думаю, минувшие выборы показали, что каунасцы больше доверяют "Единому Каунасу", а не партиям. Будет ли второй тур? Было бы хорошо, если бы его не было", - сказал Матийошайтис.

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