Мэр подтвердил, что в августе этого года в международный лагерь "Радуга" в российский Брянск отправятся три пары танцоров, школьники 16-17 лет с учителем. Муниципалитет дает транспорт для этой поездки. Акмене сотрудничает с этим городом с 2004 года.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис и глава МИД утверждают, что отправляющиеся в подобные поездки должны понимать, что берут на себя ответственность и должны хорошо оценить возможные угрозы.

"Ни один раз были подобные истории, эти угрозы названы: прекрасно знают не только самоуправление, не только государственные ведомствам, но и общественность, что эти лагеря могут использоваться в пропагандистских целях, и иногда кажется, что это совершенно невинная поездка в лагерь, на выставку, мероприятие или концерт, а потом выясняется, в каких двусмысленных ситуациях оказываются наши люди", - сказал во вторник журналистам премьер С. Сквярнялис.

Мэр Акменского района отмечает, что сотрудничество с российским городом осуществляется в рамках рекомендаций МИД, и не видит оснований обращаться за оценкой в каждом конкретном случае.

"Если самоуправления, которые используют подобные контакты для целей нашей пропаганды, демонстрации нашего европейского направления, демократического, не нужно за это попрекать самоуправления, ведь следует смотреть на содержание", - сказал мэр.

В прошлом году в связи с поездкой школьников в Россию критиковали самоуправление Плунге, когда во время летнего лагеря дети встретились с поддерживаемым Кремлем байкерским клубом "Ночные волки".

В этом году МИД и министерство образования предложили самоуправлению Плунге отказаться от планов отправки детей в сентябре на фестиваль искусств "Новый мир" в России.