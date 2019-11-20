Член Сейма Литвы Ирина Розова заявляет, что не видит в справке Департамента госбезопасности (ДГБ) никаких своих действий, которые бы создавали угрозу национальной безопасности.

"Меня не убедило то, что было написано в этом ответе, поскольку были описаны какие-то мои встречи, но реальных действий, из-за которых я могла бы стать угрозой национальной безопасности, я не заметила", – заявила И. Розова в среду на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).

Глава НКБО, начавшего опрос И. Розовой, Дарюс Гайжаускас спросил у депутата, согласна ли она с аргументами, изложенными в документе ДГБ, в котором рекомендуется не выдавать ей разрешение на работу с секретной информацией.

Член комитета Лауринас Кащюнас спросил у парламентариев, почему она не воспользовалась возможностью обжаловать решение в суде, если чувствовала себя правой. И. Розова ответила, что, обдумав ситуацию, она хотела это сделать, но уже истек месячный срок обжалования – об этом она сожалеет.

Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО), проводящий расследование связей члена Сейма Литвы Ирины Розовой с российскими дипломатами, в среду начал опрос самой И. Розовой. На заседание также приглашен и лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), европарламентарий Вальдемар Томашевский.

И. Розовой были заданы вопросы "о той ситуации, когда запрашивалось разрешение на работу с секретной информацией, почему та или иная информация была скрыта, чувствовала ли она, что ее использовали через других лиц".

Комментируя приглашения В. Томашевскому, глава комитета добавил, что такое решение приняли другие члены КНБО, он бы пригласил главу ИАПЛ-СХС позднее, после опросов И. Розовой и других политиков.

В конце октября Комитет по национальной безопасности и обороне завершил опросы представителей Департамента госбезопасности (ДГБ), тогда по причине рассмотрения проекта бюджета в заседаниях комитета была сделана пауза.

Инициатива провести парламентское расследование утаенных контактов Розовой с российскими дипломатами возникла после того, как в январе 2018 года выяснилось, что спикер Сейма Викторас Пранцкетис получил справку от ДГБ, в которой содержалась рекомендация не позволить И. Розовой работать с секретной информацией.

В документе говорилось о ее встрече с российскими дипломатами по поводу финансовой поддержки Альянсу русских, а также о том, что член сейма встречалась с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.

Сама И. Розова считает, что ее контакты с российскими дипломатами не носили личный характер, и потому ей не нужно было декларировать их в вопроснике ДГБ.

Сейм также поручил КНБО провести расследование относительно действий политиков, располагавших информацией об И. Розовой. Комитет должен выяснить, какие решения были приняты спикером Сейма Викторасом Пранцкетисом и другими получившими эту информацию членами сейма после прочтения материала об И.Розовой.

В Сейме И.Розова состоит во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.