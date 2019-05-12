Мазуронис: Литва после выборов изменится

"Я верю, что после этих выборов Литва изменится. Пойдет по более свободному пути, по укрепляющему государство более богатому для нас всех пути", – сказал европарламентарий.
Мазуронис голосовал на обоих референдумах.
"Если государство объявляет референдум, то политик не должен демонстрировать неуважения к объявленному референдуму, он должен голосовать", – сказал Мазуронис.
Всего в президентских выборах в Литве участвуют 9 кандидатов.
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