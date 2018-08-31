"Большинство членов Вильнюсского отделения партии предложили мою кандидатуру на пост мэра Вильнюса. Поэтому я восстановил членство в партии и рассматриваю возможность участия в выборах. Я люблю Вильнюс. У меня есть опыт и желание поднять его на более высокий уровень", - сказал DELFI Маяускас.
DELFI напоминает, что в марте 2018 г. в эфире INFO TV девушка обвинила Маяускаса в сексуальных домогательствах (девушке тогда было 18 лет, она училась в школе).
Собеседница Info dienа уверяла, что она не одна столкнулась с таким поведением Маяускаса (в то время он работал советником премьер-министра Андрюса Кубилюса и отвечал за проекты, связанные с работой с молодежью).
Часто встречи с молодежью проходили в барах и клубах. Такие посиделки, по словам девушки, сопровождались распитием алкогольных напитков.Девушка уверяла, что Маяускас старался напоить молодых девушек, которых приводил в бар, чтобы поговорить о политике: "Конечная цель – привести в свою квартиру и не знаю, удовлетворить свою похоть".
Маяускас с обвинениями не согласился и подал заявление в Генпрокуратуру, требуя расследовать клевету. На какой стадии находится расследование Маяускас журналистам не ответил.
В связи с публичными обвинениями в Генпрокуратуру обращался лидер СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис. Вильнюсская участковая прокуратура отказалась начинать расследование по факту возможного сексуального домогательства.
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