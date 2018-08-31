Консерватор Миколас Маяускас, которого обвиняли в недолжном поведении, в начале этого года приостановил членство в партии Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). 31 августа он информировал DELFI, что не только решил восстановить свое членство, но и ,всерьез рассматривает возможность стать кандидатом на пост мэра Вильнюса.
Mykolas Majauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Большинство членов Вильнюсского отделения партии предложили мою кандидатуру на пост мэра Вильнюса. Поэтому я восстановил членство в партии и рассматриваю возможность участия в выборах. Я люблю Вильнюс. У меня есть опыт и желание поднять его на более высокий уровень", - сказал DELFI Маяускас.

DELFI напоминает, что в марте 2018 г. в эфире INFO TV девушка обвинила Маяускаса в сексуальных домогательствах (девушке тогда было 18 лет, она училась в школе).

Статьи по теме:
История Маяускаса не прекращается: есть и другие девушки, которые бывали в той квартире  (17)
Прокуратура Литвы начала расследование относительно возможной клеветы на Маяускаса  (9)

Собеседница Info dienа уверяла, что она не одна столкнулась с таким поведением Маяускаса (в то время он работал советником премьер-министра Андрюса Кубилюса и отвечал за проекты, связанные с работой с молодежью).

Часто встречи с молодежью проходили в барах и клубах. Такие посиделки, по словам девушки, сопровождались распитием алкогольных напитков.Девушка уверяла, что Маяускас старался напоить молодых девушек, которых приводил в бар, чтобы поговорить о политике: "Конечная цель – привести в свою квартиру и не знаю, удовлетворить свою похоть".

Маяускас с обвинениями не согласился и подал заявление в Генпрокуратуру, требуя расследовать клевету. На какой стадии находится расследование Маяускас журналистам не ответил.

В связи с публичными обвинениями в Генпрокуратуру обращался лидер СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис. Вильнюсская участковая прокуратура отказалась начинать расследование по факту возможного сексуального домогательства.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Прокуратура отказалась начать расследование по заявлению о Маяускасе (6)

Вильнюсская участковая прокуратура сегодня приняла...

Маяускас обратился в прокуратуру: это большой вызов для моей семьи (2)

Генпрокуратура Литвы уже получила заявление депутата...

Маяускас обратится к прокурорам (7)

Депутат литовского парламента Миколас Маяускас ,...

Маяускас планы не меняет: в понедельник подаст заявление в прокуратуру (4)

Депутат парламента Литвы Миколас Маяускас пока еще в...

Маяускас отмежевался и от соратников: не поддерживает никаких контактов (4)

Председатель Союза отечества – Христианских...

Обвиненный в ненадлежащем сексуальном поведении политик обратится в прокуратуру Литвы (19)

Обвиненный в неподобающем сексуальном поведении член...

Политика

Ландсбергис: вывод советской армии был победой и Литвы, и России

Соглашение о выводе оккупационной советской армии из...

Маяускас восстановил членство в партии и метит на пост мэра столицы (3)

Консерватор Миколас Маяускас , которого обвиняли в...

Бельгийцы перенимают миссию воздушной полиции НАТО в Литве (1)

В пятницу на Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй состоится...

Audrius Butkevičius ir Pavelas Gračiovas, už jų - Vytautas Landsbergis ir Borisas Jelcinas

В Литве отмечают 25-летие вывода советских войск (198)

В пятницу Литва отмечает 25-летие вывода оккупационных...

Науседа уходит с поста советника президента банка и скоро объявит, пойдет ли в президенты Литвы (44)

Уходящий с поста советника президента банка SEB bankas...

TOP новостей

Витаутас Ландсбергис: вывод советской армии был победой и Литвы, и России

Соглашение о выводе оккупационной советской армии из...

С сентября лихачей ждет неприятная новость: начинают действовать новые радары (9)

На литовских дорогах государственного значения на...

Vladimiras Libenko Vladimiras Libenko Aleksandras Učitelevas

Украинец в Йонаве: уже говорит по-литовски и зарабатывает больше других (147)

Владимир Либенко приехал в Литву из три года назад и...

Audrius Butkevičius ir Pavelas Gračiovas, už jų - Vytautas Landsbergis ir Borisas Jelcinas

В Литве отмечают 25-летие вывода советских войск (198)

В пятницу Литва отмечает 25-летие вывода оккупационных...

Маяускас восстановил членство в партии и метит на пост мэра столицы (3)

Консерватор Миколас Маяускас , которого обвиняли в...