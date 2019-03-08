"Я точно его поддержу, помогу словом, речью, движением - чем угодно, чтобы он стал президентом", - сказал В. Матийошайтис журналистам в пятницу после встречи с премьером.

Сам С. Сквернялис сказал, что о поддержке на выборах во время своего визита в Каунас в пятницу с мэром Каунаса не говорил.

"Мы на эту тему сегодня абсолютно не говорили", - сказал он.

"Вопросы Каунаса, проблемы Каунаса, инфраструктурные проекты, которые были начаты. Мы посмотрели, какой прогресс, где пробуксовываем, где движемся вперед", - сказал премьер о темах встречи.

С. Сквернялис в Каунасе, в частности, встретился с представителями Сельскохозяйственной палаты, осмотрел находящийся в стадии реконструкции стадион им. С. Дарюса и С. Гиренаса.

Мэр Каунаса В. Матийошайтис в первом туре муниципальных выборов 3 марта переизбран на второй срок полномочий, а возглавляемый им комитет "Единый Каунас" получил 33 места в горсовете из 41.

Литовский союз крестьян и зеленых не выдвигал кандидата в мэры Каунаса и поддержал кандидатуру В. Матийошайтиса.

С. Сквернялис является кандидатом "аграриев" на выборах президента в мае.