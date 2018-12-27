Висвалдас Матийошайтис, глава движения Vieningas Kaunas (Единый Каунас), примет участие в предстоящих весной выборах мэра Каунаса.
© DELFI / Domantas Pipas

В.Матийошайтис также возглавит список движения Vieningas Kaunas, участвующего в выборах в Каунасский городской совет, объявил в четверг избирательный штаб.

"Несколько лет назад на пост мэра меня привело желание, чтобы Каунас изменился. Сегодня перемены в городе получили очень хорошее ускорение. Все растущие города имеют шанс процветать. Каунас не имеет права упустить этот шанс. Вместе с командой мы чувствуем ответственность за то, чтобы эта возможность превратилась в реальность", - утверждает в своём сообщении В.Матийошайтис.

Прямые выборы мэров и в муниципальные советы состоятся 3 марта 2019 года.

61-летний Матийошайтис по образованию инженер-механик, работал в советское время в милиции, после восстановления независимости Литвы создал группу предприятий Viciunai, а в 2015 году, став мэром Каунаса, передал управление бизнесом своему сыну.

В 2015 году Матийошайтис получил 63% голосов во втором туре выборов, одержав верх над консерватором Андрюсом Купчинскасом, бывшим мэром Каунаса.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Синкявичюс: Сквернялис был бы самым лучшим кандидатом в президенты (3)

Наилучший кандидат в президенты Литвы -...

Из-за болезни Сквернялиса спешно изменили повестку дня (12)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис из-за...

Матийошайтис хочет вновь стать мэром Каунаса (1)

Висвалдас Матийошайтис , глава движения Vieningas Kaunas...

Литва готовится к переговорам с ЕС о финансировании транзита граждан РФ (155)

Литва готовится к переговорам в Евросоюзом по поводу...

Жители Литвы поддерживают Евросоюз больше всех на континенте (208)

Изо всех стран Европейского союза наиболее...

TOP новостей

Предприниматель: могу быстро показать, где взять деньги для учителей (8)

Год подходит к концу, компании подводят итоги и...

Nordstream 2 Nord stream 2 Nord Stream 2

Расследование DELFI. Литва выступает против Nord Stream 2, но открывает двери для его спонсоров (33)

Финская компания Fortum развивает в Литве ряд...

Эксперты: размещенные в странах Балтии и Польше силы НАТО в случае нападения могут потерпеть поражение (18)

Американские эксперты в сфере безопасности...

Синкявичюс: Сквернялис был бы самым лучшим кандидатом в президенты (3)

Наилучший кандидат в президенты Литвы -...

С Нового года родителей ждут перемены: увеличатся выплаты на детей (1)

С 1 января "детские" деньги увеличат на 20 евро, а на...