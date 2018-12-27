В.Матийошайтис также возглавит список движения Vieningas Kaunas, участвующего в выборах в Каунасский городской совет, объявил в четверг избирательный штаб.
"Несколько лет назад на пост мэра меня привело желание, чтобы Каунас изменился. Сегодня перемены в городе получили очень хорошее ускорение. Все растущие города имеют шанс процветать. Каунас не имеет права упустить этот шанс. Вместе с командой мы чувствуем ответственность за то, чтобы эта возможность превратилась в реальность", - утверждает в своём сообщении В.Матийошайтис.
Прямые выборы мэров и в муниципальные советы состоятся 3 марта 2019 года.
61-летний Матийошайтис по образованию инженер-механик, работал в советское время в милиции, после восстановления независимости Литвы создал группу предприятий Viciunai, а в 2015 году, став мэром Каунаса, передал управление бизнесом своему сыну.
В 2015 году Матийошайтис получил 63% голосов во втором туре выборов, одержав верх над консерватором Андрюсом Купчинскасом, бывшим мэром Каунаса.
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