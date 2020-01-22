Три члена партии сами работают в министерстве, там же работает и связанная с ИАПЛ - СХС служащая политического доверия, указано в обнародованном порталом DELFI документе Службы специальных расследований "Связи трудоустроенных с 2019.08.20 в Министерстве транспорта Литовской Республики и напрямую подотчетных ему учреждениях лиц с членами ИАПЛ - СХС".

Информация касается 16 человек, из них 12 трудоустроены в подотчетных министерству учреждениях. Три члена ИАПЛ - СХС работают в самом Министерстве транспорта и коммуникаций: министр Я. Наркевич, вице-министр и член правления Литовских железных дорог Владислав Кондратович, а также советник министра Ярослав Каминский. Работающая в министерстве советник министра Йоана Сокольник в партии не состоит, но у нее есть связи с состоящей в партии дочерью двоюродной сестры.

В обнародованном порталами материале указано, что за период с начала работы министра в почтовой компании Lietuvos pastas трудоустроились шесть человек, связанные с лицами, состоящими в ИАПЛ - СХС, двоюродный брат жены работающего в Вильнюсе почтальона является членом партии или мать мужа работающей сортировщицей в Вильнюсском районе состоит в партии. На Литовских железных дорогах после назначения Я. Наркевича министром была трудоустроена одна связанная с ИАПЛ - СХС аналитик по вопросам имущества. Ее связи с партией – через тетю мужа.

Связанное с ИАПЛ - СХС непрямыми родственными связями лицо трудоустроено на государственном предприятии Lietuvos oro uostai, три таких лица трудоустроены в АО Lietuvos radijo ir televizijos centras (Центр Литовского радио и ТВ). В анализе ССР указаны следующие связи – двоюродный брат, внук, сын двоюродной сестры мужа, сын двоюродной сестры, внук члена партии, двоюродная бабушка, двоюродная тетя.

В государственном предприятии Oro navigacija за период с начала работы Я. Наркевича министром трудоустроен один человек, который связан с четырьмя разными лицами, состоящими в партии. Связи следующие: двоюродный брат, тетя, двоюродная тетя, двоюродный дед. Это студент, которому нужно отработать установленное количество часов на авиасимуляторе-тренажере.

Президент Гитанас Науседа в начале января заявил, что министр транспорта Я. Наркевич "трудоустроил" как минимум 20 товарищей по партии и связанных с ними людей в подчиненных министерству предприятиях.

В интервью LRT глава государства сказал, что Я. Наркевич – "человек, трудоустроивший уже, наверное, как минимум 20 своих товарищей по партии, связанных с членами партии на находящихся в распоряжении министерства предприятиях".

Я. Наркевич отрицает, что трудоустроил в секторе транспорта и коммуникаций связанных с партией лиц и говорит, что президента ввели в заблуждение.