Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис говорит, что ожидается, что виньетки будут заменены налогом, который будет зависеть от пройденного расстояния.
"С введением новой системы налогообложения, которую мы вскоре планируем представить Сейму, не слишком долго, благодаря чему мы могли бы привлечь больше денег. Мы планируем собрать примерно на 70 млн евро больше в год, и эти деньги будут выделены на дороги", - сказал Р.Масюлис на радио LRT в пятницу.
По его словам, реально новый налог может быть введён примерно через два года.
"Евровиньеты в настоящее время действуют в Литве, когда ты платишь единовременный сбор и проезжаешь какое-то расстояние. Мы хотим внедрить системы учёта, чтобы все проезжающие по основным дорогам грузовые автомобили фиксировались с помощью компьютерных средств, и было точно обсчитано пройденное ими расстояние и выписан счёт в соответствии с пройденным расстоянием", - сказал министр.
В настоящее время однодневная виньетка для тяжеловесных грузовых машин стоит 11 евро.
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