"Так уж случается в жизни, что и боги ополчаются на тебя. Без Вашего прошлого не было бы настоящего и будущего. Не выло бы Литвы. И все же боги не могут вести себя как земные существа, которым не достает мудрости и целостности", – писал в фейсбуке Масюлис.

Его оскорбило обвинение в том, что он продал президента.

"Продал президента, кажется так я услышал в публичном пространстве. Из ваших уст, уважаемый президент. Горькая неправда, даже для канализационной крышки на оживленной улице. Чего стоит наша государственная общность, если можно продать. Продать президента страны, как цветок, вещь или недвижимость.

Я горжусь, что у меня есть 11 марта, 13 января. И прекрасно понимаю, какова Ваша роль в нашем возрождении и в том, что мы уцелели. Существенная роль. И все мы за столько времени уже выяснили, кто и что делал в те решающие для нашего существования дни.

Если вы это знаете, то мы можем знать, что вы делали 11 мая 2016 года? Вы случайно не засыпали литовский огород из руты тоннами российских удобрений своими призывами засадить Литву новым сортом брюссельской капусты?, Кто и кому продал? Предрождественского покоя Вам, уважаемый профессор Ландсбергис", – писал Масюлис.

Агентство ELTA писало, что почетный председатель партии консерваторов Ландсбергис не стал гадать, по какой причине Масюлис решил стать кандидатом в мэры Клайпеды.

"Есть такие интересные кандидаты и в мэры Вильнюса, и куда только хочешь. Даже в мэры Литвы", – сказал профессор.

По его словам, трудно сказать, что значит такое намерение Масюлиса, который является одним из основных обвиняемых в деле о крупном взяточничестве, исход которого пока неизвестен.

По словам профессора, возможно, Масюлис, не выдержав напряжения ведет себя неадекватно, пытается показать, что он тут ни при чем, и смело идет к власти.

"Я не знаю, это своеобразный человек, у которого было доверие президента, а он его продал", – сказал Ландсбергис (имеется в виду переписка Масюлиса с президентом, которую он предал огласке).

13 декабря Масюлис объявил, что намерен баллотироваться на пост мэра Клайпеды. Масюлис является одним из основных обвиняемых по так называемому делу концерна MG Baltic.

Правоохрана подозревает его в том, что он брал взятки у MG Baltic, за инициирование и поддержку благоприятных для концерна решений и парламенте и других госучреждениях. Масюлиса подозревают в том, что он взял взятку в размере более 106 000 евро.