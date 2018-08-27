Экс-парламентарий отметил, что не получал от бывшего вице-президента MG Baltic Раймондаса Курлянскиса незаконных просьб.

"Я не признаю себя виновным", - сказал Э. Масюлис в Вильнюсском окружном суде.

Прокуроры утверждают, что Р. Курлянскис дал Э. Масюлису 106 тыс. евро в обмен на принятие в сейме выгодных для концерна решений.

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Оба обвиняемых заверяют, что обнаруженные у Э. Масюлиса деньги - 90 тыс. евро - это заем Р. Курлянскиса.

"Я как политик, должен был общаться с различными группами, поэтому и общался с Р. Курлянскисом, они никаких незаконных просьб не выдвигал", - заявил Э. Масюлис суду.

Бывший член сейма заявил, что обвинения, связанные с его участие в телепередаче, являются нарушением свободы слова.

"Меня обвиняют в том, что я участвовал в телепередаче. Меня первым судят за участие в передаче, меня преследуют за свободу слова, я убежден, что это обвинение является антиконституционным", - заявил Э. Масюлис.

Обвинение утверждает, что Р. Курлянскис организовал выступления Э. Масюлиса на телеканалах, принадлежащих концерну.