По словам Масюлиса, эти просьбы должны были быть зафиксированы в аудиозаписи, которая транслировалась в заседания Вильнюсского окружного суда в среду 1 декабря 2015 г., но в материалах дела этой части аудиозаписи нет.
"Во время беседы я со своей стороны изложил просьбу, что президент Литовской Республики Даля Грибаускайте хотела бы более позитивного её освещения на принадлежащих Группе телеканалах. Такую просьбу я получил от президента Республики и просто передал эту просьбу", - сказал Масюлис журналистам.
По его словам, политическая ситуация в то время была напряжённой, президент подвергалась большой критике со стороны тогдашних правящих социал-демократов.
Масюлис сказал, что хочет, чтобы "все данные по делу были раскрыты ради объективности", и чтобы сама Грибаускайте дала показания в суде.
Масюлис утверждает, что правоохранительные органы нашли переписку между ним и президентом по электронной почте, но когда ему вернули компьютер, письма были удалены.
"Существуют технологии, и я всё равно смог сохранить эти письма. В данном случае прокурор не согласился приложить письма к делу, поскольку в письмах тоже содержатся некоторые просьбы о лучшем освещении президента в СМИ", - сказал Масюлис.
Он говорит, что таких просьб было не одна.
Представитель экс-президента Грибаускайте Года Баценскене, сказала Elta, что никаких комментариев по этому вопросу не будет, пока не завершился судебный процесс в отношении MG Baltic.
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