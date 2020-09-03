aA
Член президиума координационного совета оппозиции, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова в интервью Delfi рассказала о мотивах создания партии "Вместе", дала оценку гуманитарной помощи Литвы, санкциям, обращениям А.Лукашенко за помощью к В.Путину и дальнейших шагах, которые должны привести к по выполнению требований протестующих властями.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Тихановская не согласилась с двумя заявлениями штаба Бабарико (25)

Светлана Тихановская призвала "не подменять...

Виктор Бабарико и Мария Колесникова объявили о создании политической партии "Вместе" (140)

Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико...

Протесты в Беларуси: ОМОН пытался помешать маршу женщин в Минске (32)

Оппозиционный женский марш прошел в субботу в Минске....

Томас Венцлова: Лукашенко уже предпоследний диктатор (34)

В интервью "Без маски" литовский поэт, переводчик и...

Две недели противостояния в Беларуси: что дальше? (9)

Две недели в Беларуси продолжается противостояние...

TOP новостей

Глава Минздрава Литвы о прекращении свободных поездок в Латвию: хотя бы успели отдохнуть летом (32)

Премьер -министр Латвии Кришьянис Кариньш 2 сентября...

Президент Литвы об отравлении Навального "Новичком": шокирует то, что эта новость уже не шокирует (169)

Новость о том, что российский оппозиционер Алексей...

Третьеклассница потеряла маску, в школу ее не впустили: ребенок стоял и плакал за дверью (39)

1 сентября, почти полгода спустя ученики вернулись в...

Насмешка со стороны государства: за 12 соток земли в престижном месте Каунаса – смешные деньги (13)

2629 евро . Такую компенсацию за национализированные в...

Государство готовится ко второй волне COVID-19: что будет с больничными и помощью бизнесу (8)

В Литве растет количество случаев заболевания...

|Maža didelių žinių kaina