С экспертом по правому экстремизму Антоном Шеховцовым мы побеседовали Литве на конференции "Вильнюсские консультации" по приглашению Вильнюсского института политического анализа.

- Кто на самом деле ищет помощи и поддержки друг у друга - Россия у европейских ультраправых и правых партий и организаций или наоборот?

Статьи по теме: Эксперт: Россия не прекратит попытки дискредитировать страны Балтии

- В действительности это европейские праворадикальные партии стремились заручиться поддержкой Москвы, то есть не столько Россия пыталась наладить с ними отношения, сколько они сами добивались ее поддержки. Такая ситуация сложилась с начала 90-ых годов, но тогда у представителей крайне правых движений ничего не получалось, потому что в то время российские власти старались демократизироваться и модернизироваться, поэтому интереса со стороны Москвы к предложениям правых не было. Положение изменилось в последние годы во время правления Владимира Путина (2012 – 2013 годы). Можно выделить несколько этапов:

1) появление представителей правых европейских движений в качестве наблюдателей на российских выборах с 2005-2006 гг.;

2) медиасотрудничество с прокремлевскими средствами массовой информации с 2008 года.