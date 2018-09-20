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В ход идет все, что может дестабилизировать ситуацию
Почему и каким образом Кремль сотрудничает с ультраправыми и правыми партиями и организациями в Европе, какие цели стремится реализовать, что грозит Европейскому Союзу в том случае, если к власти придут правые, которые пользуются поддержкой России? Об этом в эксклюзивном интервью DELFI рассказал Антон Шеховцов, политолог, специалист по ультраправым и фашистам в Европе, автор книги "Черное танго. Россия и западные крайне правые".
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

С экспертом по правому экстремизму Антоном Шеховцовым мы побеседовали Литве на конференции "Вильнюсские консультации" по приглашению Вильнюсского института политического анализа.

- Кто на самом деле ищет помощи и поддержки друг у друга - Россия у европейских ультраправых и правых партий и организаций или наоборот?

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- В действительности это европейские праворадикальные партии стремились заручиться поддержкой Москвы, то есть не столько Россия пыталась наладить с ними отношения, сколько они сами добивались ее поддержки. Такая ситуация сложилась с начала 90-ых годов, но тогда у представителей крайне правых движений ничего не получалось, потому что в то время российские власти старались демократизироваться и модернизироваться, поэтому интереса со стороны Москвы к предложениям правых не было. Положение изменилось в последние годы во время правления Владимира Путина (2012 – 2013 годы). Можно выделить несколько этапов:

1) появление представителей правых европейских движений в качестве наблюдателей на российских выборах с 2005-2006 гг.;

2) медиасотрудничество с прокремлевскими средствами массовой информации с 2008 года.


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В ход идет все, что может дестабилизировать ситуацию
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