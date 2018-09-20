С экспертом по правому экстремизму Антоном Шеховцовым мы побеседовали Литве на конференции "Вильнюсские консультации" по приглашению Вильнюсского института политического анализа.
- Кто на самом деле ищет помощи и поддержки друг у друга - Россия у европейских ультраправых и правых партий и организаций или наоборот?
- В действительности это европейские праворадикальные партии стремились заручиться поддержкой Москвы, то есть не столько Россия пыталась наладить с ними отношения, сколько они сами добивались ее поддержки. Такая ситуация сложилась с начала 90-ых годов, но тогда у представителей крайне правых движений ничего не получалось, потому что в то время российские власти старались демократизироваться и модернизироваться, поэтому интереса со стороны Москвы к предложениям правых не было. Положение изменилось в последние годы во время правления Владимира Путина (2012 – 2013 годы). Можно выделить несколько этапов:
1) появление представителей правых европейских движений в качестве наблюдателей на российских выборах с 2005-2006 гг.;
2) медиасотрудничество с прокремлевскими средствами массовой информации с 2008 года.
- 1. В ход идет все, что может дестабилизировать ситуацию
- 2. Что значит "быть прокремлевским" и "быть правым радикалом"?
- 3. СМИ и соцсети - самый важное из всех инструментов поддержки
- 4. Кто они - крайне правые друзья Кремля в Европе?
- 5. Поматросили и бросили?
- 6. Страны Балтии и Польша - продвижение антизападной реторики
- 7. Санкции действуют - главная задача Кремлем пока не достигнута
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