Марчюлёнис отказывается от мандата евродепутата - уступает место Якелюнасу

Это во вторник подтвердил в Сейме журналистам председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.
Вместо него по партийному списку в ЕП должен попасть председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас.
На выборах в ЕП "аграрии" получили два мандата: кроме записанного вторым номером Ш. Марчюлёниса избран нынешний европарламентарий от "аграриев" Бронис Ропе, занимавший в списке первое место.
Место последних политиков в списке после рейтингования не изменилось, между тем С. Якелюнаса избиратели подняли с восьмого места на третье.
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