Главная избирательная комиссия (ГИК) в понедельник единогласно приняла решение о том, что мандат члена сейма признан за О. Валюкявичюте, которая ранее проработала в сейме три срока полномочий, сообщает BNS.
Все полномочия народного избранника она получил после присяги в сейме, принести присягу О. Валюкявичюте должна будет с началом весенней сессии сейма, 10 марта. О. Валюкявичюте проработала в сейме три срока полномочий с 2004 года по 2016 год.
К. Пукас в понедельник на заседании ГИК пытался забрать свое заявление об увольнении, объясняя его тем, что нарушаются его права на защиту.
Председатель ГИК Лаура Матийошайтите отметила, что полномочия К. Пукаса как члена сейма уже прекращены - это решение принято в парламенте, и у ГИК в этой ситуации нет полномочий принимать решение о его статусе.
К. Пукас более недели назад при рассмотрении в сейме вопрос об импичменте ему подал заявление об увольнении. Парламент сразу принял решение, которым удовлетворил эту его просьбу, и прекратил процесс импичмента.
Конституционный суд объявил, что член сейма К. Пукас нарушил присягу и Конституцию, когда когда сексуально домогался девушек, желавших трудоустроиться его помощницами или занимавших такие должности.
Прокуратура предъявила ему подозрения в сексуальных домогательствах и нарушении правил хранения оружия. Пострадавшими в сексуальных домогательствах признаны четыре женщины.
Мандат члена сейма Литвы признан за Валюкявичюте
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