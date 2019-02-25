"Я об этом прямо заявляла уже не меньше 10 раз", – прокомментировала Малдейкене свое решение, прибавив, что эта новость не должна быть сюрпризом.

И несмотря на то, что она станет кандидатом в ЕП, по ее словам, этот срок полномочий в парламенте Литвы для нее - последний. "В парламентских выборах больше участвовать не буду", – сказала депутат.

"Надоели всякие движения и неясные вещи. А поезд -отличная вещь, на нем можно поехать и в одну и в другую сторону. Я хочу, чтобы Литва поехала на Запад" – объяснила название комитета Малдейкене.