"Я об этом прямо заявляла уже не меньше 10 раз", – прокомментировала Малдейкене свое решение, прибавив, что эта новость не должна быть сюрпризом.
И несмотря на то, что она станет кандидатом в ЕП, по ее словам, этот срок полномочий в парламенте Литвы для нее - последний. "В парламентских выборах больше участвовать не буду", – сказала депутат.
"Надоели всякие движения и неясные вещи. А поезд -отличная вещь, на нем можно поехать и в одну и в другую сторону. Я хочу, чтобы Литва поехала на Запад" – объяснила название комитета Малдейкене.
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