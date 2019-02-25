Депутат Аушра Малдейкене отказалась от участия в президентской гонке, однако зарегистрировала общественный комитет "Поезд Аушры Малдейкене" и намерена участвовать в выборах в Европарламент (ЕП).
Aušra Maldeikienė
© DELFI / Domantas Pipas

"Я об этом прямо заявляла уже не меньше 10 раз", – прокомментировала Малдейкене свое решение, прибавив, что эта новость не должна быть сюрпризом.

И несмотря на то, что она станет кандидатом в ЕП, по ее словам, этот срок полномочий в парламенте Литвы для нее - последний. "В парламентских выборах больше участвовать не буду", – сказала депутат.

"Надоели всякие движения и неясные вещи. А поезд -отличная вещь, на нем можно поехать и в одну и в другую сторону. Я хочу, чтобы Литва поехала на Запад" – объяснила название комитета Малдейкене.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Аушра Малдейкене снимает свою кандидатуру с выборов президента (23)

Депутат Аушра Малдейкене подтвердила DELFI, что снимает...

Политика

Малдейкене зарегистрировала общественный комитет и примет участие в выборах в ЕП (5)

Депутат Аушра Малдейкене отказалась от участия в...

Президент Литвы обсудит в Словакии и Австрии укрепление НАТО и энергобезопасность (24)

Президент Литвы Даля Грибаускайте на этой неделе...

Пуйдокаса исключили из Литовского союза крестьян и зеленых (2)

Совет Литовского союза крестьян и зеленых 22 февраля...

В рейтингах кандидатов в президенты выделяются три лидера (63)

Среди кандидатов в президенты Литвы больше всего...

Грибаускайте рассказала, в каком случае Литва предложит новые санкции в отношении России (730)

Находящаяся с визитом в Польше Даля Грибаускайте в...

TOP новостей

Куодис о коррупционном скандале в судах: это было бы критическим моментом для любой демократии (19)

Экономист профессор Раймондас Куодис , комментируя...

Jurijus Veklenko Jurijus Veklenko

Надежда Литвы на конкурсе "Евровидение" Юрий заговорил по-английски и ответил на неудобные вопросы (7)

25 февраля в студии DELFI TV в эфире телепередачи "...

Малдейкене зарегистрировала общественный комитет и примет участие в выборах в ЕП (5)

Депутат Аушра Малдейкене отказалась от участия в...

Главизбирком: за четыре года число избирателей в Литве сократилось на 84 000 (6)

На выборах советов самоуправлений и мэров в Литве в...

В "черном списке" литовских политиков есть явный лидер (15)

До президентских выборов в Литве осталось чуть больше...