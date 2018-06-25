Малдейкене провела презентацию в одной из столичных гостиниц, которая находится в помещении бывшего советского завода.

"После тьмы приходит Аушра (игра слов, имя Аушра в переводе означает заря)", - так названы тезисы кампании кандидата.

В буклете, изданном Малдейкене, сказано, что пора вспомнить - государство создают не клики самозванцев-спасателей.

"Его создаем все мы. Только вместе мы можем преодолеть все неравенства, атмосферу обмана, туман, охвативший Литву", – пишет депутат.

"Пора вспомнить, что Литву мы восстановили для того, чтобы в ней было хорошо жить не только избранным, не только тем, кто был рождён в правильной семье", - сказала журналистам, представляя свою программу в понедельник, А.Малдейкене.

"Нам нужна мирная революция", - утверждает политик.

Политик на презентации заявила, что стремления к свободе и благосостоянии, о которых говорили на заре независимости, "удовлетворены лишь отчасти". По ее словам, Литва - равноправный член мирового сообщества, но эти достижения не скрывают проблемы - ими Малдейкене считает самоубийства и эмиграцию.

Депутат сказала, что в ближайшие несколько месяцев она намерена объехать "все уголки страны".

"Я - католичка. Моя вера не делает меня справедливой в моральном смысле. Моя вера значит лишь то, что для меня главное - другой человек", – сказала Малдейкене.

Она сказала, что она "не за богатство и не за нищету". "Я за тех, кого обижают больше всего – за средний рабочий класс", - сказано в буклете.

В сфере внешней политики сказано, что общность с другими странами ЕС обусловит процветание Литвы, но только в том случае, если мы переймем культурный и социальный опыт Европы.

По словам Малдейкене, отношения с Польшей в сфере безопасности и экономики остаются приоритетом.

"США были, есть и будут главным гарантом безопасности Литвы", - сказано в буклете.

Там также отмечено, что политические отношения с Россией должны быть частью внешней политики ЕС.

"В число цивилизованных стран Россия может вернуться только после того как вернет незаконно оккупированные и аннексированные территории других стран и будет соблюдать права человека. Экономические отношения с современной Россией рискованны не только из-за экономической неопределенности, но и из-за коррупции, расходов на политическую и национальную безопасность", - сказано в буклете.

Малдейкене также указывает, что до 2024 необходимо удвоить количество добровольческих сил в Литве.