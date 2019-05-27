"Я считаю, что это абсолютная, ошеломительная победа. Иначе и не оценить. Давайте сравним наши бюджеты, наши возможности. Мы единственные, кто собрал все подписи в интернете – значит, все наши подписи совершенно чисты", – сказала А. Малдейкене BNS в понедельник ночью.

"У нас не было бюджета, у нас было минимальное количество рекламы. Мы потратили 4100 евро – сколько собрали, столь и потратили. Один голос, отданный за комитет, составляет пять евро центов. Таков баланс", – добавила она.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), за общественный комитета "Поезд Аушры Малдейкене" проголосовали 6% избирателей. А. Малдейкене, бывшая лидером этого списка, получила 37 тыс. голосов рейтинга первого места. Депутат отметила, что это "очень большое доверие".

Она еще подумает, к какой политической силе в ЕП присоединиться, однако, по ее словам, этой будет фракция, пропагандирующая европейские ценности.

По предварительным данным ГИК, в Литве три мандата в ЕП должны получить консерваторы, по два - социал-демократы и "аграрии". По одному мандату получают Партия труда, "Блок Вальдемара Томашевского", общественный избирательный комитет "Поезд Аушры Малдейкене" и Либеральное движение.

В целом Литва избирает 11 европарламентариев.

А. Малдейкене о победе Г. Науседы: люди избрали картинку

Депутат также отметила, что победа Гитанаса Науседы на президентских выборах в Литве – это результат работы СМИ.

Она убеждена, что с приходом Г. Науседы на президентский пост литовская политика не изменится.

"Это результат журналистской работы, когда ноль смел голоса потому, что он ноль. Г. Науседа смел все голоса потому, что не высказал ни одной связной, оригинальной мысли по ни одному из вопросов – ни по внутренней, ни по внешней политике. Он повторял банальности и красиво держал жену за руку", – сказала А. Малдейкене.

"Люди выбрали картинку. Ну, и будет им картинка", – добавила она.

В воскресенье в Литве прошел второй тур президентских выборов и выборы в Европарламент.