Созданная в 1927 году велосипедная фабрика Густава Эренпрейсса когда-то была известна далеко за пределами Латвии и являлась крупнейшим производителем велосипедов в Балтии. Во время Второй мировой войны она была закрыта, а в 2010-м прапраправнук основателя Том восстановил фабрику. Именно на ней сделаны велосипеды, подаренные Макрону и его жене.

Советница президента по вопросам общественной коммуникации Айва Розенберга рассказала Delfi, что Макрон и его супруга в восторге от велосипедов. Выбор пал на такие подарки по следующим причинам: они произведены в Латвии, соответсвуют общему курсу ЕС на экологичную среду, соответствуют мировоззрению президента Франции, который заботится об экологии.

Отметим также, что Эммануэль Макрон получил в подарок модель Gustav Blue, а его супруга Брижит - дамскую модель Paula Ivory.

Первая пара Франции в ответ подарила Эгилу Левитсу и его супруге Андре коллекцию французских вин и фарфор.