Макрон в Вильнюсе: сотрудничество с РФ необходимо для достижения долгосрочного мира

"Если мы хотим, чтобы мир воцарился на долгое время, нам следует работать с Россией, потому что у нас общая география и прошлое", - сказал Макрон в понедельник на пресс-конференции после встречи с литовским президентом Гитанасом Науседой.
Французский лидер сказал, что понимает пережитое Литвой и репрессии, однако подчеркнул, что нельзя "жить так, словно Европа - далеко отстоящий от России остров".
"Поэтому нам следует работать стратегически. Поэтому следует стремиться к созданию архитектуры безопасности, возобновленного сотрудничества, возобновленного доверия, которая не допускает нарастания напряженности, позволят бороться с кибернетическими атаками, дезинформацией и дестабилизацией", - сказал Макрон.
"На мой взгляд, именно укрепляя суверенитет и безопасность Евросоюза, как мы делали это с самого начала, и при наличии этого диалога, мы будем сильнее", - добавил он.
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