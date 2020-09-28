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Президент Франции Эмманюэль Макрон говорит, что понимает обеспокоенность Литвы по поводу России, однако утверждает, что сотрудничество с Москвой необходимо для достижения долгосрочного мира в Европе.
Макрон в Вильнюсе: сотрудничество с РФ необходимо для достижения долгосрочного мира
© DELFI / Andrius Ufartas

"Если мы хотим, чтобы мир воцарился на долгое время, нам следует работать с Россией, потому что у нас общая география и прошлое", - сказал Макрон в понедельник на пресс-конференции после встречи с литовским президентом Гитанасом Науседой.

Французский лидер сказал, что понимает пережитое Литвой и репрессии, однако подчеркнул, что нельзя "жить так, словно Европа - далеко отстоящий от России остров".

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"Поэтому нам следует работать стратегически. Поэтому следует стремиться к созданию архитектуры безопасности, возобновленного сотрудничества, возобновленного доверия, которая не допускает нарастания напряженности, позволят бороться с кибернетическими атаками, дезинформацией и дестабилизацией", - сказал Макрон.

"На мой взгляд, именно укрепляя суверенитет и безопасность Евросоюза, как мы делали это с самого начала, и при наличии этого диалога, мы будем сильнее", - добавил он.

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