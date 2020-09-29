"Это попытка убить - агрессия, которая имела место в России в отношении российского оппозиционера с российским веществом. Так что Россия должна объяснить эту ситуацию. Международное сообщество должно попросить этих разъяснений и тогда должны быть приняты решения", - сказал Э. Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Он подчеркнул, что странам Запада "следует действовать методично".
"Сейчас идет расследование. Были проведены национальные экспертизы - Франция, Германия, Швеция предоставили свои экспертизы. И нам совершенно ясно, что было применено химическое оружие с запрещенными химическими веществами. Теперь предстоят технические работы, будут приняты решения, и тогда нам предстоит предпринять действия. Сначала должно быть объяснение", - сказал Э. Макрон, отвечая на вопрос, может ди предположительное отравление А. Навального осложнить диалог Франции с Россией.
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