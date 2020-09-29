Макрон в Литве встретится с академической общиной и французскими военными

Глава Франции сказал, что его встреча с Тихановской - это желание выразить уважение всем белорусам и поблагодарить Тихановскую за смелость.
"Она сделала очень смелый поступок и с личной позиции, и с позиции своей семьи. Поэтому хочу поблагодарить ее за смелость jи за всех людей, которые мобилизовались в Беларуси", – сказал в понедельник вечером Макрон после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Вильнюсский университет наградит Макрона званием почетного доктора. Кроме того, президент Франции примет участие в дискуссии со студентами.
После обеда в сопровождении главы Литвы Науседы Макрон отправиться в Руклу, где встретится с командованием батальона НАТО и французскими военными, которые в нем служат. Французские военные (около 300 человек) служат в Литве с июля.
Министры, которые прибыли с Макроном, 29 сентября вечером намерены подписать в Вильнюсе соглашения о сотрудничестве с литовскими коллегами – министры финансов о сотрудничестве в сфере финансовых технологий, а иностранных дел - обновят план действий по партнерству.
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