aA
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Литве во вторник утром уже встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, позже его ждет встреча с представителями вильнюсской академической общины и французскими военными, которые служат в батальоне НАТО в Рукле.
Макрон в Литве встретится с академической общиной и французскими военными
© Robertas Dačkus

Глава Франции сказал, что его встреча с Тихановской - это желание выразить уважение всем белорусам и поблагодарить Тихановскую за смелость.

"Она сделала очень смелый поступок и с личной позиции, и с позиции своей семьи. Поэтому хочу поблагодарить ее за смелость jи за всех людей, которые мобилизовались в Беларуси", – сказал в понедельник вечером Макрон после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Статьи по теме:
В Великокняжеский дворец на ужин с Макроном спешили не только гости, но и скорая  (35)
Макрон в Вильнюсе: сотрудничество с РФ необходимо для достижения долгосрочного мира  (110)

Вильнюсский университет наградит Макрона званием почетного доктора. Кроме того, президент Франции примет участие в дискуссии со студентами.

После обеда в сопровождении главы Литвы Науседы Макрон отправиться в Руклу, где встретится с командованием батальона НАТО и французскими военными, которые в нем служат. Французские военные (около 300 человек) служат в Литве с июля.

Министры, которые прибыли с Макроном, 29 сентября вечером намерены подписать в Вильнюсе соглашения о сотрудничестве с литовскими коллегами – министры финансов о сотрудничестве в сфере финансовых технологий, а иностранных дел - обновят план действий по партнерству.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Науседа в беседе с Макроном надеется подробно обсудить позиции по России (50)

Президент Литвы Гитанас Науседа надеется обсудить с...

В Литву прибыл с официальным визитом президент Франции Макрон (80)

В Литву с официальным визитом в понедельник прибыл...

Макрон в Вильнюсе встретился со Светланой Тихановской (25)

Находящийся с визитом в Литве президент Франции...

TOP новостей

Макрон в Вильнюсе встретился со Светланой Тихановской (25)

Находящийся с визитом в Литве президент Франции...

Arvydas Avulis

Строительный сектор Литвы обескровлен: работники из третьих стран уехали (194)

"Работать некому", – так о сегодняшней ситуации...

Макрон в Вильнюсе: Россия должна дать объяснения в связи с отравлением Навального (7)

Находящийся с визитом в Вильнюсе президент Франции...

Парламент Литвы проголосует за выплаты для присматривающих за детьми родителей (1)

29 сентября парламент Литвы планирует провести...

Погода в Литве: уже не лето, но все еще тепло

Во вторник в Литве ожидается хорошая погода, поскольку...

|Maža didelių žinių kaina