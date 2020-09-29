Руководитель Франции сказал журналистам, что в переговорах могла бы участвовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
"Мы будем действовать", – сказал Э. Макрон литовским журналистам после встречи с С. Тихановской.
"Я очень уважаю и ценю ее вовлеченность. Мы как европейцы сделаем все, что можем, чтобы помочь и посредничать, чтобы вернуться к посредничеству ОБСЕ для достижения прогресса", – сказал Э. Макрон.
"У нас была очень хорошая дискуссия, однако сейчас мы должны быть прагматичными и поддержать белорусов. Мы сделаем все возможное, поверьте", – сказал президент Франции.
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