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Александр Лукашенко выступил на женском форуме "За Беларусь" в Минске и заявил, что Беларусь "вынуждена закрыть государственную границу с запада", сообщает Onliner.by.
Лукашенко заявил, что закрыл государственную границу с Литвой и Польшей
© AP-Scanpix

Лукашенко заявил, что омоновцы никогда не дежурят и никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина. Они спасли страну и сорвали блицкриг. Лукашенко провел параллели между Тихановской и альтернативно признанным президентом Венесуэлы, рассказал о соседях, которые не признали выборы.

— Мы не нуждаемся ни в каком признании. Выборы состоялись, и они законны.

Мы не знаем, что они выбросят дальше. Осталось совсем немного приемов, чтобы развязать горячую войну.

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Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада. Прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу с нашей братской Украиной.

Я вынужден в последние дни вместе с президентом России, министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения.

Лукашенко обратился к народам Литвы, Польши и Украины: «Остановите своих безумных политиков. Не дайте развязаться войне».

— Поверьте, ситуация очень непростая. Я не хочу ее усложнять. Мы мужики. И мы решим эту проблему. Вы вернетесь домой. Скажите дома, в каждой деревеньке, в городе большом и малом… Скажите людям о том, что происходит на самом деле. Сегодня вопрос Беларуси, России и всей Европы решается здесь. Нельзя довести до горячей войны. В их арсенале осталось совсем немного приемов. И мы стоим на грани страшной катастрофы. Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать. Мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку.

На данный момент движение между Литвой и Беларусью проходить в прежнем режиме, информация о возможных изменениях или ограничениях со стороны Беларуси пока не поступала, сказал BNS 17 сентября глава Службы охраны госграницы Рустам Любаев.

"Такой информации у нас пока нет. Я только что говорил, с руководством постов, пока движение не закрыто. Для нас эта информация - неожиданная, мы пытаемся связаться с белорусскими коллегами, у нас есть каналы для обмена информацией, но пока я не могу эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть", – сказал Любаев.

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