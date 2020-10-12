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После ужесточения давления Евросоюза в отношении Беларуси, режим Александра Лукашенко выдвигает все более жесткие требования в отношении Польши и Литвы. Выясняется, что не достаточно было отозвать из Беларуси 5 дипломатов – из посольства Литвы в этой стране уедут еще как минимум шесть работников.
Aleksandras Lukašenka
Aleksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

Эту информацию Delfi подтвердила пресс-секретарь главы МИД Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене.

"Белорусская сторона не учла наше компромиссное предложение и в порядке ультиматума потребовала уменьшить количество дипломатов, когда мы не согласились, работавших в Беларуси дипломатов хотели объявить персонами нон-грата, а это осложнило бы их возможность работать в будущем. С учетом этих ультиматумов, мы отозвали еще 6 дипломатов, чтобы остановить этот процесс ограничения дипломатических контактов", – сказала Якилайтене.

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Такое требование Беларуси означает, что персонами нон-грата белорусский режим мог объявить любых неугодных ему литовцев по списку, подготовленному МИ или КГБ.

А в будущем это ограничило бы возможности этих людей на работу и в других странах, которые дружелюбно настроены по отношению к белорусскому режиму. Например, Россия недавно объявила в розыск Светлану Тихановскую, что оказывает тесное сотрудничество белорусского и российского режимов, а у власти Лукашенко помогла удержаться именно Россия.

Однако, несмотря на то, что Литва добровольно отозвала своих работников, она оценивает действия белорусского режима, как недружественные.

"Вместе с партнерами по ЕС сегодня на Совете иностранных дел ЕС мы приняли решение начать процесс расширения списка, попавших под санкции лиц из Беларуси еще на несколько десятков, включая и самого Лукашенко", – прибавила Якилайтене.

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