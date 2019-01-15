"Это дело Литвы. Хотят с нами сотрудничать, хотят выстраивать добрососедские отношения - пожалуйста, мы открыты для этого. Не хотят, - я думаю, у нас есть масса вариантов. Обойдемся. Тем более что наше основное торгово-экономическое сотрудничество лежит на юге, юго-западе, юго-востоке", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко в этом плане заявил о необходимости по-настоящему выстраивать логистику до Одессы: "Порт Одессы открыт для нас. И мы можем на том направлении использовать этот порт". "Что касается западного направления, так у нас с Латвией хорошие отношения, если Литва не хочет строить отношения, деполитизировав их, отойти от этих непонятных требований по атомной станции… Это просто какая-то безглуздица. Зачем наматывать эту атомную станцию?!" - сказал глава белорусского государства.

Президент подчеркнул, что Белорусская АЭС все равно будет построена, потому что это в интересах страны. "Если Литва хочет, чтобы это было и в интересах Литвы, давайте вместе заниматься атомной станцией. Мы же не кричали гвалтом, когда были проблемы у них на станции. Поэтому еще Беларусь Литве очень пригодится. И то, что сейчас там творят политики, я не думаю, что литовский народ их поддерживает. Никакой опасности для Литвы наша станция не представляет. Мы же сами чернобыльская республика. Что, мы сами не понимаем, что станция должна быть безопасной?" - заметил Александр Лукашенко.

Лукашенко назначил нового посла в Литве Валерия Барановского © Фото president.gov.by

В целом он высказался за необходимость выстраивать с Литвой отношения. "Это наши люди, наши соседи. Их не выбирают. Господь нам предопределил жить вместе. Поэтому надо выстраивать с ними отношения, и, я думаю, Валерий Валерьевич прекрасно понимает, что там надо делать и как выстраивать эти отношения", - отметил президент РБ.

"Надо делать все прозрачно, не прогибаться ни под кого", - добавил белорусский лидер.

При назначении Валерия Барановского присутствовавший на мероприятии министр иностранных дел Владимир Макей обратил внимание, что ранее тот уже работал на должности советника-посланника в Литве, знает ситуацию в этой стране и многих людей. Кроме того, новый посол получил значительный опыт, работая до настоящего времени в должности начальника управления внешней политики Администрации Президента.

Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС - по ее словам, строительство объекта ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.

На АЭС в Островце устанавливаются два реактора типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), каждый мощностью 1200 мегаватт. Белоруссия надеется, что первый реактор будет готов к производству электроэнергии не позднее конца 2019 года, а второй - в середине 2020 года. Проект финансирует российское правительство, его реализует российская государственная корпорация "Росатом".

Первый реактор станции планируется включить в этом году, а второй - в следующем.