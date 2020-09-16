aA
Поэтапный разбор событий в стране выявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров, в течение последних десяти лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени "Ч", заявил Александр Лукашенко на встрече с "политическим активом" 16 сентября.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", — сказал Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Статьи по теме:
Лукашенко просил Путина "о некоторых типах вооружений"  (26)
Лукашенко объявил дату запуска БелАЭС  (51)

По его утверждению, каждая из этих стран отрабатывала свою роль.

«Чехия — с давних времен в качестве ресурсного хаба, Польша — сначала как инкубатор медиаканалов («Белсат», «Нехта» и другие), а затем как площадка для альтернативных органов в изгнании. Литва, уязвленная темой БелАЭС, — как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», — заявил Лукашенко.

«Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим», — обрисовал свою теорию и планы Лукашенко.

«Беларусь стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров. Такую тактику, кстати, пытались применить в Сирии и Венесуэле. Вспомните, как на примере известного декрета № 3 (о «тунеядцах». — БелаПАН) были опробованы методы так называемого социального протеста. Именно из таких протестов впоследствии выделились и раскрутились десятки блогеров, которые через YouTube и Telegram-каналы стали промывать мозги различным социальным группам, подкупая их якобы борьбой за народные интересы», — заявил Лукашенко.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

naviny.by
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Тихановская заявила о гарантиях безопасности Лукашенко (122)

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана...

"Славянское братство": Москва прислала на учения в Беларусь 300 десантников и одного министра (45)

Небольшие военные учения "Славянское братство 2020",...

МИД Литвы назвал лживой пропагандой обвинения Москвы в подготовке протестов в Беларуси (150)

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что...

TOP новостей

За минувшие сутки в Литве диагностировали 62 случая коронавируса (30)

По данным Национального центра общественного...

Viktoras Uspaskich

После заявлений Дмитриева о Захарченко от него отмежевались и исключили из фракции Партии труда (54)

Член Вильнюсского горсовета Сергей Дмитриев 15...

Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas

"Без фанатизма и чрезмерного рвения". Как Россия поддержала Лукашенко? (48)

Кремль символически поддержал Александра Лукашенко -...

Aleksejus Navalnas Viešbutis, kuriame buvo apsistojęs Aleksejus Navalnas Viešbutis, kuriame buvo apsistojęs Aleksejus Navalnas

Отравление Навального: бутылка со следами "Новичка" была в гостиничном номере (96)

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который с 20...

Литовские перевозчики на белорусской границе сталкиваются с ужесточенными проверками (2)

В течение некоторого времени ходили слухи о том, что...

|Maža didelių žinių kaina