Назначая нового посла в Латвии, Александр Лукашенко поставил перед ним дал задачу "обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю". При этом президент Беларуси упрекнул Литву в нежелании сотрудничать.

"Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию. Надо сделать так, чтобы эта республика удовольствие получала от сотрудничества с Беларусью. Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определенный (и немалый) эффект", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко назначил посла в Латвии © Фото president.gov.by

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"Они почувствовали, что не все решается в Брюсселе. Да, хорошо, наверное, им в Евросоюзе. Но не все можно решить. Евросоюз поддержит какое-то время, а потом надо зарабатывать самим. И вместе мы можем заработать. И, самое главное для нас, через Латвию мы можем обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю с выгодой для себя. И в этом направлении мы должны работать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси в целом отметил, что с Латвией у Беларуси складываются неплохие отношения. "Они понимают, что с Беларусью надо не просто мирно жить, а нужно сотрудничать. Потому что слишком многое нас связывает. И экономика Латвии завязана на экономику Беларуси. И там нам нужно разбираться во всем этом, и нужен такой хозяйственный человек", - сказал он.

Между тем литовские промышленники отмечают положительную динамику двухсторонних экономических отношений Литвы и Беларуси: в прошлом году товарооборот между Беларусью и Литвой составил 1,168 млрд долларов. В сравнении с 2016 годом, это составило прирост на 13%. Литва инвестировала в Беларусь 198 млн долларов, и, благодаря этому, оказалась на 6 месте среди инвесторов. Литва активно участвует в осуществлении больших инвестиционных проектов (Oma, Senukai, Kesko, VP Grupė, Vakarų medienos grupė и др.).

Тёплые экономические отношения соседних государств контрастируют с похолоданием на политическом фронте: взаиморасположенность литовских и белорусских государственных мужей постепенно травит "мирный атом".

Литва является главным критиком строительства станции в 50 км от Вильнюса и в прошлом году признала БелАЭС небезопасной, представляющей угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья общества, строящейся без соблюдения всех требований безопасности и международных правил. Стремясь осложнить реализацию проекта, Литва обещает блокировать импорт электроэнергии из Беларуси. Минск эти обвинения отметает.

При холодных политических отношениях между государствами белорусы стали первыми среди иностранных туристов в Литве. По данным Литовского департамента статистики, в 2017 году в страну приехал почти миллион туристов из Беларуси — почти на 17% больше, чем в 2016-м.

Литовский политолог Витис Юрконис утверждает, что в повестке отношений Беларуси и Литвы стоит вопрос не только атомной станции: "Есть же и экономические вопросы, сотрудничества с бизнесом, есть логистика, транспорт, гражданское общество, есть историческая память — общее государство Великое Княжество Литовское и так далее. Сузить все это только до атомной станции — это очень сознательно делается некоторыми людьми, экспертами, политиками в Беларуси, лишь бы как-то уменьшить голос Литвы в этом процессе. Но честно говоря, если посмотреть по всем параметрам, Литва как раз заинтересована в том, чтобы был качественный диалог между Брюсселем и Минском".