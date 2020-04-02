Он отметил, что и на него лично, и на Беларусь в целом оказывают определенное давление в связи с темой коронавируса. «Начинают плющить: вот, они как-то не так, как все. Слушаете, если бы было так у всех, как в Беларуси, по борьбе с этими вирусными заболеваниями и там не забывали бы о том, что есть и сердечники, и онкология, травматология, есть просто пневмония - сезонная болезнь очень сильная… Наверное, тогда не было бы таких проблем. Я не хвастаюсь. Может, в какой-то степени оправдываюсь, что мы не меньше с вирусами (боремся), не только с коронавирусом. Конечно, мы на это реагируем. Но мы не забываем, что вирусов у нас сейчас, как обычно, море», - заявил белорусский лидер.

В интервью он рассказал, что распространение в Беларуси коронавируса изначально связано с завозными случаями, будь то в Минске или Витебске. В целом он призвал не допускать паники и спокойно действовать в сложившейся обстановке. Сам глава государства свой привычный график не менял. «Не проверялся я на коронавирус, но слежу за своим состоянием здоровья. Не меняю стиль жизни. И на тренировках, и физических нагрузок добавил. Но сейчас понял, что не надо, наверное, в этой ситуации, когда мы проходим пик вирусных заболеваний, физически грузить организм», - сказал он.

Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси на данный момент лишь единичные случаи смертей от пневмонии, где коронавирус дал осложнения на фоне других серьезных проблем со здоровьем. «Любой вирус осложнит хронические заболевания», - заметил он.

Он также подчеркнул, что в Беларуси ничего не прячут, ведь смерть человека в принципе невозможно спрятать. Более того, в целом по смертности в Беларуси в текущем году динамика лучше в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет, в ближайшее время планируется обнародовать подробную статистику, полученную из органов ЗАГС.

«Начинают гвалтом кричать, что в Беларуси что-то скрывают и не работают по вирусу. ВОЗ нам рекомендует (Кочанова вчера по моему поручению разговаривала) бороться очагово, точечно, - отметил глава государства. - То есть мы, если видим очаг, бросаемся на него и начинаем лечить этого человека и тех, кто был вокруг. Никто так в мире не работает. Они идут фронтом. Окружили город - не въехать, ни выехать, и всех в домах заперли».

Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси нет той ситуации, чтобы принимать подобные меры. «И дай бог, чтобы этой ситуации у нас не было», - добавил глава государства.

Президент Беларуси еще раз подтвердил свой тезис о том, что массовая изоляция в квартирах, наоборот, может способствовать ухудшению состояния для уже заразившихся тем или иным вирусом. «Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город (если это понадобится. - Прим. БЕЛТА). Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей? Поэтому не надо дурью заниматься. Нас же всегда учили: надо, чтобы проветренное помещение было, на свежем воздухе и прочее», - уверен глава государства.

«Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент. Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют», - заметил Александр Лукашенко.

А. Лукашенко рассказал, что из всех находящихся на излечении от коронавируса в больницах лишь немногие находятся на искусственной вентиляции легких. «У нас около 3 тыс. аппаратов ИВЛ. Плюс наркозные можно использовать в крайнем случае», - привел он данные.

Президент Литвы Гитанас Науседа на этой неделе заявил, что нельзя доверять официальной информации Беларуси о коронавирусе, ситуация там значительно хуже.

"Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой", – заявил в среду журналистам глава государства у Министерства здравоохранения. "Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются", – сказал он.