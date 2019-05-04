Такие предложения предлагаются в резолюциях, принятых во время съезда партии в субботу.

“Не ликвидированные системные причины бедности, неравенство доходов, социальная дистанция – лишь часть причин, почему у многих из нас есть уехавшие близкие. Литве необходим каждый гражданин – в Литве или за рубежом, Литве нужно единство и и чувствительность, поэтому мы поддерживаем референдум о сохранении литовского гражданства и призываем голосовать за”, – говорится в резолюциях ЛСДП.

По словам социал-демократов, Всемирное общество литовцев много лет просит узаконить возможность сохранить гражданство для родившихся и выросших в Литве и по различным причинам выехавших после 1990 года и получивших гражданство других стран литовцев, идею сохранения гражданства поддерживает и один из ведущих интеллектуалов Литвы профессор Томас Венцлова.

Кроме этого, по заявлению ЛСДП, большинство государств Европейского Союза позволяет своим гражданам сохранить гражданство.

В то же время референдум об уменьшении членов Сейма, по словам социал-демократов, правящий Союз крестьян и зелёных Литвы использует для политических игр и достижения популистских целей.

“Обращая внимание на цель референдума об уменьшении количества членов Сейма, аргументирование и выбранное время реализации, возникают обоснованные подозрения, что таким образом волеизъявлением народа стремятся повлиять на результаты президентских выборов в пользу одного кандидата, который, несмотря на административный ресурс, теряет доверие народа”, – говорится в резолюции.

В ней подчеркивается, что в Литве в 1996 году уже прошёл референдум об уменьшении количества членов seyma запятая на котором люди проголосовали против.

Вместе с первым туром президентских выборов в Литве 12 мая пройдут два референдума. На одном предлагается изменить статью 12 Конституции Литвы, чтобы расширить институт множественного гражданства, по инициативе правящего Союза крестьян и зелёных Литвы также готовится референдум об уменьшении количества членов Сейма.

Для того, чтобы референдумы прошли, в них должны участвовать не менее половины всех избирателей. В случае с двойным гражданством, чтобы была изменена статья 12 Конституции, ещё нужно, чтобы за это проголосовали более половины имеющих право голоса граждан.

В Конституции утверждается, что за исключением предусмотренных законом отдельных случаев, никто не может одновременно быть гражданином Литвы и другого государства. Это положение Конституции меняется лишь на референдуме.

Эмигрировавшие после восстановления Независимости 11 марта 1990 года в данное время, за некоторыми исключениями, не могут иметь двойное гражданство.

Уменьшить количество членов Сейма правящие предлагают, мотивируя тем, что таким образом они стремятся осуществить обещания избирателям.

В данное время оппозиционная ЛСДП является самой большой политической партией страны. Она насчитывает 17000 членов. В парламенте работают 8 представителей партии.