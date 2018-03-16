За последнее время это уже четвертый визит высокопоставленного представителя власти соседний страны в Литву.

В середине февраля Литву посетил президент Польши Анджей Дуда, на минувшей неделе - премьер Польши Матеуш Моравецкий и спикер сейма Марек Кухциньский.

Глава польского Сената прибывает в Литву по приглашению польского национального меньшинства.

Литве важна поддержка Польши в стремлении к синхронизации ЛЭП с Западной Европой и в давлении на Беларусь в вопросе строящейся Белорусской АЭС в Островце и в укреплении оборонных мощностей.

Польша ищет поддержки Литвы в споре с ЕС по поводу резонансной реформы судов и хочет обеспечить хорошие условия для контролирующего нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй нефтеконцерна Orlen.

Глава польского Сената встретится в Вильнюсе с литовским спикером Виктором Пранцкетисом, премьером Саулюсом Сквернялисом. Планируется обсудить двухсторонние проекты, сотрудничество, безопасность в регионе, совместную позицию по актуальным международным вопросам.

Речь пойдет также о восстановлении сотрудничества парламентов. В начале марта, когда спикер сейма В. Пранцкетис находится в Варшаве, поляки пообещали возобновить встречи в рамках Парламентской Ассамблеи двух стран.

Парламентское сотрудничество в этом формате заморожено в 2009 году по инициативе польских политиков. Тогда Варшава начала жестко критиковать Литву за ситуацию с польским нацменьшинством.