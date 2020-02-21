Дипломатические источники сообщили BNS, что Вимон посетит Вильнюс 27 февраля.
В конце прошлого года Макрон поручил опытному дипломату Вимону заняться восстановлением стратегического диалога между Европой и Россией.
Президент Франции предлагает Европе, оставаясь требовательной и придерживаясь своих принципов, вновь вступить в стратегический диалог с Россией.
Литва не разделяет такую позицию и призывает изолировать Россию до тех пор, пока она не изменит своего агрессивного поведения на соседних территориях и на Ближнем Востоке.
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