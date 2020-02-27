В четверг планируется ее встреча с министром юстиции Литвы Эльвинасом Янкявичюсом.
"Это рабочий визит, она встретится с главами всех ведомств, с которыми будет осуществляться сотрудничество", – сообщила BNS советник министра Рита Грумадайте.
Л. К. Кёвеси приступит к работе в ноябре этого года.
Ранее она была главным прокурором Национального антикоррупционного управления Румынии, являлась Генеральным прокурором этой страны.
В 2017 году Европарламент решил создать Европейскую прокуратуру, она будет бороться с мошенничеством и коррупцией в промышленной сфере. Планируется, что новое ведомство начнет работу в конце 2020 года, ее штаб-квартира будет находиться в Люксембурге.
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