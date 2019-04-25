В ходе визита он обсудит повестку дня Европейского союза (ЕС) с президентом страны Далей Грибаускайте, руководством оппозиционной партии Союз Отечества - Христианские демократы Литвы, представителями бизнеса и СМИ.
М.Вебера кандидатом на пост председателя Европейской комиссии выдвинула объединяющая правоцентристов Европейская народная партия.
Новый состав Европейской комиссии будет сформирован после выборов в Европейский парламент, которые состоятся 23-26 мая.
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