В Литву в четверг прибыл немецкий политик Манфред Вебер, кандидат от правых на пост председателя Европейской комиссии.
Manfredas Weberis
© AFP / Scanpix

В ходе визита он обсудит повестку дня Европейского союза (ЕС) с президентом страны Далей Грибаускайте, руководством оппозиционной партии Союз Отечества - Христианские демократы Литвы, представителями бизнеса и СМИ.

М.Вебера кандидатом на пост председателя Европейской комиссии выдвинула объединяющая правоцентристов Европейская народная партия.

Новый состав Европейской комиссии будет сформирован после выборов в Европейский парламент, которые состоятся 23-26 мая.

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