Литва заимствует 1,5 млрд евро на смягчение последствий коронавирусного кризиса

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставляет в кредит 700 млн евро, Северный инвестиционный банк (СИБ) и Банк развития Совета Европы (БРСЕ) - по 400 млн евро.
"На мировой арене нас ценят за надёжное и очень ответственное ведение государственных финансов. Пришло время этим воспользоваться для пользы жителей Литвы. Я подписал договоры о кредитах стоимостью 1,5 млрд евро с международными финансовыми учреждениями на выгодных условиях", - сказал для пресс-релиза министр финансов Вилюс Шапока.
Министерство финансов и ЕИБ подписали договор ссуды на сумму 700 млн евро в понедельник. Окончательные сроки кредита и норма годовых будут зависеть от ситуация на рынках капитала.
С БРСЕ у Литвы два подписанных в июне 2019 года и в марте 2020 года договора на сумму 100 млн евро каждый. По этим договорам намечается увеличить суммы кредитов на 400 млн евро.
Договор о кредите на 400 млн евро с СИБ подписан в пятницу на 10 лет с переменной нормой годовых.
Кабмин в середине марта утвердил план мер по поощрению экономики и смягчению последствий вызванного коронавирусом кризиса, в котором с целью обеспечения ликвидности госказны намечено заимствовать дополнительно 5 млрд евро.
17 марта парламент увеличил лимит чистого изменения обязательств правительства по заимствованиям.
TOP новостей
Президент Литвы: карантин в стране будет продлен упомянута возможность накопления запасов продуктов (5)
Глава страны Гитанас Науседа после беседы с...
Премьер-министр Литвы: в пасхальные выходные будет ограничен въезд во все города страны некоторые дороги будут физически перекрыты (50)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в фейсбуке...
Министр здравоохранения: пасхальные выходные будут критическими (2)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Апелляционный суд Литвы отменил арест Палецкиса (11)
Апелляционный суд Литвы в понедельник отменил...
Не весь литовский бизнес переживает черный период: обходятся без помощи государства, нанимают новых работников (33)
Пока часть литовских компаний отправляет работников в...