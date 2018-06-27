Министерство обороны Литвы впервые выработало Национальную стратегию кибернетической безопасности.
Kibernetinis saugumas
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После того, как сейм во вторник единогласно принял новый Закон о кибербезопасности, и эта рассчитанная на пять лет стратегия вносится на утверждение правительства.

"Стратегия уже выработана. Сегодня она за подписью министра отправляется на утверждение правительства", - сказал BNS вице-министр обороны Эвдинас Кярза.

В проекте стратегии говорится, что в последние годы в Литве увеличилось число кибернетических выпадов против общественного и энергетического секторов, аэропортов, СМИ, инфраструктуры важных для национальной безопасности объектов.

В стратегии выделено пять целей - повышать киберустойчивость и оборонные мощности, эффективно бороться с преступлениями в киберпространстве, поощрять культуру кибербезопасности и развитие инноваций, развивать более тесное сотрудничество частного и общественного секторов, улучшать международное сотрудничество.

Принятый во вторник новый Закон о кибербезопасности детально оговаривает полномочия отдельных ведомств в области кибербезопасности. Его положения согласованы с принятой недавно директивой Евросоюза (ЕС).

За закон проголосовали все 94 участвовавших в заседании члена сейма.

Вскоре также должен быть принят отдельный закон, который предусмотрит штрафы для руководства учреждений, ведомств и поставщиков услуг за несоблюдение требований кибербезопасности.

Разведывательные ведомства Литвы утверждают, что враждебная деятельность в киберпространстве связана преимущественно с Россией.

Правительство Литвы также стремится к лидерству в деле наращивания кибернетических мощностей в масштабе ЕС. По инициативе Литвы на этой неделе министра обороны шести стран договорились о создании кибернетических сил быстрого реагирования.

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