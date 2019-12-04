Литва выделит помощь Албании, пострадавшей от землетрясения

Литва выделит помощь Албании, пострадавшей на минувшей неделе от землетрясения.
Žemės drebėjimas Albanijoje
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По словам вице-канцлера правительства Дейвидаса Матулёниса, этой стране будет выделена финансовая помощь до 50 тыс. евро, также планируется отправить несколько экспертов по строительным конструкциям.

"Будет выделена определенная сумма денег, и будут направлены эксперты, которые вместе с экспертами из других стран будут оценивать состояние разрушенных или поврежденных зданий, советовать, что делать с ними далее", – сказал BNS вице-канцлер.

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В среду солидарность с этим Балканским государством, пострадавшим от землетрясения, выразил в письме албанскому премьер-министру и глава литовского правительства Саулюс Сквернялис.

"Правительство готово отозваться на вашу просьбу о предоставлении помощи. Мы готовы предоставить финансовую помощь и помочь конкретными действиями – прислать сертифицированных экспертов строительных конструкций", – говорится в письме главы литовского правительства.

Албанский премьер Эди Рама в воскресенье обратился к международной общественности с просьбой о финансовой и экспертной помощи.

Мощное землетрясение на Адриатическом побережье этой страны произошло в минувший вторник. Подземные толчки нанесли повреждение более чем 11 тыс. зданий, без крова остались более 3 тыс. жителей.

Пострадавшие размещены в гостиницах, общественных зданиях, в палатках или у родственников. Части пострадавших кров предложило соседнее Косово.

Более других пострадал портовый город, популярный морской курорт Дуррес, находящийся в 33 километрах к западу от столицы Тираны, и ближайший город Туман.

Инженеры из стран Евросоюза и США вместе с местными специалистами уже начали оценивать последствия землетрясения.

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