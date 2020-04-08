Литва выделит Италии и Испании медицинские средства на 100 000 евро

По его словам, на эти средства будут приобретены средства медицинской защиты, дыхательные аппараты.

В Испании установлено 140,5 тыс. случаев коронавируса, от него здесь умерло почти 13,8 тыс. человек. В Италии 132,5 тыс. заразившихся, умерло 16,5 тыс. человек.