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Правительство Литвы планирует выделить из резерва 100 000 евро на гуманитарную помощь Италии и Испании, которые больше других пострадали от эпидемии коронавируса, сообщил во вторник премьер Саулюс Сквернялис.
Литва выделит Италии и Испании медицинские средства на 100 000 евро
© AP / Scanpix

По его словам, на эти средства будут приобретены средства медицинской защиты, дыхательные аппараты.

В Испании установлено 140,5 тыс. случаев коронавируса, от него здесь умерло почти 13,8 тыс. человек. В Италии 132,5 тыс. заразившихся, умерло 16,5 тыс. человек.

ru.DELFI.lt
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