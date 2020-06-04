"Решение принято с учетом того, что мы не сможем успешно справиться с мировой пандемией коронавируса, не помогая друг другу, а Литва особенно заинтересована в том, чтобы с этим вызовом как можно скорее справился наш ближайший восточный сосед", - приведены в пресс-релизе слова премьера Саулюса Сквернялиса.

На эти средства будут закуплены произведенные в Литве средства медицинской защиты.

Согласно новейшей информации, в Беларуси установлено 45116 случаев коронавируса, умерли 248 человек.