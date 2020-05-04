Как отмечает министерство, с этим шагом Литва проявляет солидарность с международным сообществом и способствует проведению в жизнь принятого Ближневосточным агенством ООН плана помощи палестинским беженцам и организации работ по удовлетворению гуманитарных потребностей и минимизации последствий пандемии COVID-19.

Общая потребность в помощи составляет 453,27 млн долларов США.

Гуманитарный кризис палестинских беженцев носит продолжительный характер и является одним из самых старых в мире, а созданное специально для его преодоления агентство ООН сейчас помогает 5,6 млн палестинских беженцев на Ближнем Востоке.