Как отмечает министерство, с этим шагом Литва проявляет солидарность с международным сообществом и способствует проведению в жизнь принятого Ближневосточным агенством ООН плана помощи палестинским беженцам и организации работ по удовлетворению гуманитарных потребностей и минимизации последствий пандемии COVID-19.
Общая потребность в помощи составляет 453,27 млн долларов США.
Гуманитарный кризис палестинских беженцев носит продолжительный характер и является одним из самых старых в мире, а созданное специально для его преодоления агентство ООН сейчас помогает 5,6 млн палестинских беженцев на Ближнем Востоке.
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