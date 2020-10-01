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Литва выделила 17 тыс. евро на гуманитарную помощь Палестине, сообщило в четверг Министерство иностранных дел.
2020 m. Kovo 5 d., Gazos miestas, Gazos Ruožas, Palestina: Palestinos gyventojai apžiūri gaisro vietą Nuseirato turguje, centrinėje Gazos ruožo dalyje. Dešimt žmonių mirė ir daugiau kaip 50 palestiniečių buvo sužeista sprogimui nuaidėjus „Nusseirat“ pabėgėlių stovykloje
2020 m. Kovo 5 d., Gazos miestas, Gazos Ruožas, Palestina: Palestinos gyventojai apžiūri gaisro vietą Nuseirato turguje, centrinėje Gazos ruožo dalyje. Dešimt žmonių mirė ir daugiau kaip 50 palestiniečių buvo sužeista sprogimui nuaidėjus „Nusseirat“ pabėgėlių stovykloje
© Zuma Press / Scanpix

Оно отметило, что средства будут переведены Международному комитету Красного креста.

"Сложное гуманитарное положение жителей Палестины осложнили последствия COVID-19. Около 5,6 млн палестинских граждан являются беженцами от военных конфликтов, они проживают в 58 лагерях беженцев в Палестине и в соседних странах",– говорится в сообщении.

"Жители Палестины страдают от нехватки воды, электроэнергии, обрабатываемых земель, жилой площади, социальных услуг, образования и особенно здравоохранения, от ограничений на транспортировку и передвижение", – говорится в нем.

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Бюро Международного комитета Красного креста с начала пандемии коронавируса помогает обеспечить операционные мощности пограничных, медицинских пунктов, мест лишения свободы и полицейских служб Израиля, Западного берега и Газы.

Также поставляется медицинское оборудование больницам, обеспечивается деятельность центров скорой медпомощи в Палестине, облечение положения семей, разделенных ограничениями на передвижение, облегчение положения заключенных и обеспечение превенции COVID-19.

В 2020 году Литва выделила на гуманитарную помощь более 800 тыс. евро, из которых основная часть – на борьбу с COVID-19.

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