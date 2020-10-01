Оно отметило, что средства будут переведены Международному комитету Красного креста.
"Сложное гуманитарное положение жителей Палестины осложнили последствия COVID-19. Около 5,6 млн палестинских граждан являются беженцами от военных конфликтов, они проживают в 58 лагерях беженцев в Палестине и в соседних странах",– говорится в сообщении.
"Жители Палестины страдают от нехватки воды, электроэнергии, обрабатываемых земель, жилой площади, социальных услуг, образования и особенно здравоохранения, от ограничений на транспортировку и передвижение", – говорится в нем.
Бюро Международного комитета Красного креста с начала пандемии коронавируса помогает обеспечить операционные мощности пограничных, медицинских пунктов, мест лишения свободы и полицейских служб Израиля, Западного берега и Газы.
Также поставляется медицинское оборудование больницам, обеспечивается деятельность центров скорой медпомощи в Палестине, облечение положения семей, разделенных ограничениями на передвижение, облегчение положения заключенных и обеспечение превенции COVID-19.
В 2020 году Литва выделила на гуманитарную помощь более 800 тыс. евро, из которых основная часть – на борьбу с COVID-19.
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