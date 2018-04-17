Как информировало BNS Министерство иностранных дел в ноте содержится призыв к России предоставить объяснения в связи с имевшим место в понедельник инцидентом, при котором российское пограничное патрульное судно в течение примерно двух минут находилось в территориальных водах Литвы.
"МИД в ноте призывает Российскую Федерацию предоставить объяснения в связи с этим инцидентом и обеспечить, что в будущем такие нарушения не повторятся", - указывает министерство.
Литовские пограничники во вторник сообщили, что в понедельник, в 16.31 в Куршском заливе, в полутора километрах от берега, был замечен объект, который на 40 метров углубился в территориальные воды Литвы. Было установлено, что это пограничное судно РФ на воздушной подушке. По предварительным данным, плавательное средство иностранного государства нарушило границу при совершении поворотного маневра.
По факту нарушения границы начато досудебное расследование.
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